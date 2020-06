Manifestations devant la Maison Blanche : la sécurité renforcée le long de la rue

Aux États-Unis, la situation est très calme devant l'église Saint John, où Donald Trump est venu après avoir annoncé qu'il était prêt à envoyer l'armée partout dans le pays. "Il n'y a plus personne", a constaté notre envoyée spéciale Catherine Jentile de Canecaude. Par ailleurs, la rue qui longe la Maison Blanche est entièrement fermée de part et d'autre par la police. Et si certains réussissent tout de même à passer, des grilles immenses ont été installées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.