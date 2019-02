Manifestations en Haïti : la tension monte

Le chaos règne en Haïti où des centaines de personnes se révoltent contre les inégalités sociales et la corruption. A Port-au-Prince, les affrontements entre la police et les centaines de manifestants ont déjà fait six morts, en plus des dégâts considérables. Profitant de la pagaille, 78 détenus d'une prison se sont évadés. L'ambassade des Etats-Unis, quant à elle, a évacué son personnel non indispensable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.