Manon, 23 ans, a repris un salon de coiffure

Après quatre années d'apprentissage et une année en tant qu'employée à Clermont-Ferrand, Manon est de retour dans sa ville natale pour diriger son propre salon de coiffure à 23 ans seulement. "Je ne pouvais pas rêver mieux", confie-t-elle. En février dernier, c'était Paulette qui nous avait accueillis et qui espérait bien prendre sa retraite grâce à SOS Villages. Suite à son annonce et plusieurs mois de réflexion, Manon a fini par sauter le pas. Tout juste retraité, Paulette qui a tenu les ciseaux ici durant 38 ans n'est jamais bien loin. Tout le monde la connaît et tous ont envie de continuer l'aventure avec la nouvelle coiffeuse. Pour les clients, cela ne change pas les habitudes. C'est le cas de Daniel, un fidèle de ce salon à l'ambiance très amicale depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est sa première coupe avec Manon. Une belle histoire pour un commerce de proximité qui n'a donc pas dit son dernier mot.