Manque de bras pour les vendanges dans le Jura

Des vendanges le 16 août, c'est une première dans ces vignobles des côtes du Jura. Par contre, cette précocité n'inquiète pas les vignerons. L'inquiétude, c'est de savoir s'ils arriveront à vendanger tous leurs raisins à temps. En effet, il manque ici quinze saisonniers sur les 30 nécessaires à la récolte. Les vendangeurs viennent de Bulgarie pour trois à quatre semaines. Ce n'est pourtant pas faute de chercher à recruter localement. Dans le Jura, c'est même une association qui s'en occupe pour les viticulteurs, avec de nombreuses permanences. À ce jour, la moitié des 700 postes de saisonniers proposés ne sont pas pourvus malgré les efforts des viticulteurs jurassiens. "Le Jura est habituellement un département qui ne loge pas ses vendangeurs, mais cette année, on a fait l'effort de directement louer des logements. On a également un système de mini-bus pour pouvoir déplacer les vendangeurs de domaine en domaine", précise Sandie Camsat, responsable planning de l'association Soelis. Certes, le salaire proposé est toujours le SMIC, mais c'est surtout la difficulté du travail qui semble rebuter les candidats. Une tendance qui touche et inquiète toutes les régions viticoles. TF1 | Repoprtage V. Dietsch, M. Doux