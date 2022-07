Manque de moniteurs, les colonies s'organisent

Au centre aéré d'Arry (Moselle), cette animation cirque est une première. Elle remplace une sortie en extérieur. L'activité est devenue trop coûteuse, mais surtout en raison du manque d'animateurs. "On a de plus en plus de centres aérés qui nous appellent pour faire des activités, et nous, on s'adapte aussi", confie l'animateur David Jacquet. Faute d'animateurs en nombre suffisant, le centre n'accueille cet été que 120 enfants, pour une capacité de 180. Résultat : Vadim, qui dort sur place, est seul dans sa tente prévue pour trois. C'est un peu moins vivant, mais la colo reste quand même sympa. "Ils nous apprennent de nouveaux sports. Et puis dormir en tente, c'est trop bien", affirme un garçon. Le centre a pu rouvrir grâce à la fidélité de ses anciens animateurs. Comme Lucie, 21 ans, et déjà quatre ans d'expérience. Grâce à des aides de l’État et des régions, de nombreux jeunes semblent vouloir à nouveau se former cet été. Les structures d'accueil espèrent aussi être aidées pour pouvoir mieux les payer. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse