Manque de moyens et d'effectifs dans les Ehpad : le ras-le-bol du personnel

Cela fait plusieurs semaines que le personnel des Ehpad de Moselle exprime son malaise face au manque de moyens et d'effectifs dans les établissements. A Saint-Quirin, à la maison de retraite "La Charmille", les aides-soignants passent des journées au pas de course. Les échanges avec les résidents deviennent ainsi très limités. En zone rurale comme ailleurs, les Ehpad peinent à recruter. Les conditions de travail y sont défavorables et les salaires sont très bas. Comment pallier ce problème ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.