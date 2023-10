Manque de neige : la moyenne montagne se réinvente

Sur les pistes de ski, il n’y a personne. Seules ces unités de production de neige sont en action pour préparer la saison hivernale. Si le domaine skiable de cette station est encore à l'arrêt, à seulement quelques mètres des télésièges, certaines activités accueillent déjà du monde. Des loisirs qui ne dépendent pas de la neige. Des activités pour tous les goûts. Cette station de ski voit grand et loin. Tyrolienne, mur d’escalade, piscine... au total, une quinzaine d’activités hors neige. Repenser le domaine pour avoir une offre à l’année, car ici, la saison hivernale ne suffit plus. L’or blanc se fait de plus en plus rare. Voici une attraction digne d’un parc à sensation qui devrait voir le jour en début de l’année prochaine : 1 300 mètres de descente. Un investissement colossal de plus de trois millions d’euros, mais essentiel pour la santé économique du domaine à long terme. Cette station réfléchit déjà à de nouvelles activités, comme un parcours de trampoline et un laser game. De futures infrastructures, mais le directeur du domaine l’assure : aucune piste de ski ne sera sacrifiée. TF1 | Reportage A. Portron, C. Olive