Manque de pièces : une usine Renault à l'arrêt

Le carnet de commandes de l'usine Renault Sovab est plein. Pourtant, la majorité des 2 700 salariés qui fabriquent des véhicules utilitaires est en chômage partiel pour quinze jours. C'est comme la situation en octobre dernier et toujours pour une même raison. Des composants électroniques fabriqués en Asie qui manquent, avec en plus cette fois, un sous-traitant en Ukraine qui ne fonctionne plus. La population des petites villes et villages environnants, comme ici à Jarny, est inquiète. C'est également le cas des commerçants, car l'usine Sovab est l'un des plus gros employeurs privés de toute la Lorraine. Une baisse de son activité se ressent immédiatement. Certes, les salaires des ouvriers de Renault sont maintenus, avec juste une perte de quelques jours de congé, mais pour les syndicats, il ne faut pas oublier les nombres de sous-traitants locaux. Seule bonne nouvelle, la direction de l'usine a confirmé l'embauche de 50 salariés supplémentaires en CDI dès que l'activité aura repris. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse