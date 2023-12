Manque de place en EHPAD, que faire ? Le 13H à vos côtés

Ingrid et sa sœur ne trouvent pas d’EHPAD pour accueillir leur mère qui est dans une résidence senior. Que peuvent-elles faire ? Aujourd’hui, il y aurait seulement un lit d'EHPAD disponible pour six personnes de plus de 80 ans. Au niveau national, il y a 600 000 places en tout. Selon des études statistiques, il faudrait 108 000 places supplémentaires d’ici 2030. Cela impliquerait de doubler le rythme actuel de création de place ; le chantier est gigantesque. De nombreuses familles se retrouvent donc désemparées, comme Ingrid. Pour cette dernière, cela fait 18 mois que sa mère est en liste d’attente. Le ministère des Solidarités et des Familles rappelle qu’il y a un vaste plan de rénovation de 60 000 places d’EHPAD. Près de 1,2 milliard d’euros ont été investis il y a deux ans. Le ministère parle aussi de sa volonté d’offrir des solutions pour que le maintien à domicile des personnes dépendantes soit possible. En attendant, il faudra trouver des solutions alternatives à l’EHPAD comme l’accueil familial, la résidence d’autonomie ou l’habitat inclusif. T. Coiffier