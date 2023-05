Manque de saisonniers : ce qui change pour les clients

Elle a les clients, mais pas les serveurs... le bistrot doit alors rester fermé. En neuf ans de travail dans l'hôtel "Hostellerie Bérard & Spa", Christel Vincent, cheffe de réception, n'avait jamais vécu ça. L'hôtel quatre étoiles fait donc une croix sur 60 couverts par jour et le service à la piscine. Selon la propriétaire, Danièle Bérard, impossible de trouver les bons candidats même logés et nourris. Aujourd'hui, l'établissement en paye le prix fort. "Ça fait 300 000 euros de moins (...) c'est dommage", confie-t-elle. Le camping "Marina Plage" a trouvé la parade, il fait appel à des food-trucks indépendants. L'établissement garde son restaurant, mais ne propose que le minimum et supprime le service en salle faute de personnel. Moitié moins d'employés et plus de choix au menu, les clients semblent convaincus. Les professionnels espèrent recruter de nouveaux candidats avant l'été. Dans le pays, il resterait 200 000 postes à pourvoir dans l'hôtellerie et la restauration. TF1 | Reportage C. Gerbelot, E. Binet, P. Géli