Manque de sang : pourquoi la pénurie est-elle permanente ?

Il n’y a pas foule ce matin-là, dans la salle d’attente de l’Établissement français du sang, à Lille (Nord). C’est tout le problème. La crise sanitaire a désorganisé les collectes et fait chuter les stocks de poches de sang à 80 000. Pour assurer la continuité des soins, il en faudrait 110 000 en réserve. Pour inciter les donneurs, des campagnes de communication sont diffusées dans les médias. Pour donner ou redonner, il faut être majeur et avoir moins de 70 ans. C’est le cas d’Hubert. Entre deux rendez-vous professionnels, il vient donner son sang pour la 68ème fois. Une fois prélevé, son sang est transporté dans des bacs bleus, dans un lieu tenu secret. Débute alors un long parcours de 48 heures. Son prélèvement va être analysé, filtré et passé dans des centrifugeuses pour obtenir trois produits. Des éléments qui répondent à différents besoins : fabrication de médicaments, hémorragie, ou encore les maladies du sang, comme la leucémie, qui nécessite des produits sur mesure. Le don de sang permet de sauver chaque année près d’un million de personnes. TF1 | Reportage C. Abel, V. Pierron