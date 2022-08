Manque de sauveteurs sur les plages normandes

C'est une triste première sur la page d'Yport (Seine-Maritime). En plein été, ce poste de secours ferme ses portes faute de sauveteurs disponibles. Au total, il manque en Normandie 20 surveillants, soit 10% de l'effectif. Dix mois de formation sont nécessaires pour être comme Matthis Frère, un nageur-sauveteur diplômé. Employé d'Yport au mois de juillet, ce futur kinésithérapeute ne peut pas finir la saison. Sur cette plage à flanc de falaise, tous déplorent la fin de la baignade surveillée : "Je trouve ça dommage puisque c'est rassurant quand même pour les familles de savoir que s'il se passe quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui peu venir sauver" ; "Il y a du courant, il y a les galets, quand on est dans l'eau, on sent qu'on peut vite être emportés". Autre station balnéaire, autre type de danger : deux personnes viennent d'être sauvées sur le banc de sable à Houlgate (Calvados). C'est l'un des points noirs de la région. Ici, en dépit de la pénurie de personnel, impossible d'interrompre la surveillance. Alors, les sauveteurs feront des heures supplémentaires. TF1 | Reportage A. Guérard, X. Thoby