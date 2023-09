Manque de vendangeurs, ils ont trouvé la solution

C'est un investissement de plus de deux millions d'euros. Avec le début des vendanges, le camping affiche complet. Portugais, Espagnols, Polonais, Roumains, ils viennent de toute l'Europe pour travailler dans les vignes. Des Français logent également ici. C'est le cas d'Hervé qui vient d'Annecy (Haute-Savoie). Il paie huit euros par jour pour ce mobil-home qu'il partage avec deux autres travailleurs. Un tarif abordable lorsque l'on gagne environ 80 euros par jour dans les vignes. Toutes les conditions sont réunies pour donner envie aux saisonniers de revenir l'année suivante. Un enjeu important pour les domaines viticoles qui doivent en permanence former de nouvelles personnes. Vincent Millet explique : "on est en situation de fidéliser des salariés qui, jusqu'à présent (...) étaient beaucoup plus volatils ; pouvoir compter sur eux ; quand quelqu'un a l'habitude de travailler dans la vigne, son corps s'est adapté aux conditions physiques". c TF1 | Reportage A. Vieira, D. Bertaud