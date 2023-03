Manque d’eau : des moules envahissent le lac

De loin, on a l'impression de voir des pommes de pin. Mais lorsqu'on s'approche, des millions de moules recouvrent le rivage. Impossible pour les pêcheurs de marcher sans les écraser. Sous l'eau, même constat : les moules sont partout. Jamais il n'y en avait eu autant ici. Elles sont plus nombreuses cette année, car l'eau est plus chaude avec les fortes températures de cet été. Mehdi est ingénieur à la Fédération PS du Jura. Ce jour-là, il vient identifier l'espèce. Aujourd'hui, une partie de ce lac artificiel a été vidée pour alimenter en amont un barrage hydroélectrique. Ce qui a fait apparaître les moules. Celles-ci ne sont pas comestibles. Elles sont toutes mortes parce que ça fait environ trois semaines qu'elles sont à l'air libre. Dans l'eau, une moule comme celle-ci peut filtrer jusqu'à un litre par jour, avec des conséquences sur la biodiversité. Pas de conséquence directe pour l'instant, la majorité des moules sont mortes et leur prolifération sera ralentie si le niveau du lac reste bas. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin