Manque d’eau : ils ont déjà changé leurs habitudes

Cette année pour son jardin, Rémi a dû faire preuve d'ingéniosité. "Cette année, c'est bien la première fois qu'on récupère l'eau pour arroser le petit potager de l'autre côté", lance-t-il. De l'eau de pluie stockée dans des seaux, et qui lui permet de faire pousser tomates, courgettes et piments. Cette année, il a dû multiplier les astuces. Leurs voisins, eux, ont tout optimisé depuis des années. Ils récupèrent toutes les eaux possibles, à commencer par l'eau de la vaisselle. "Moi, je fais à peu près l'économie de seize mètres cubes par an en faisant ça". Cette eau sera utilisée pour les toilettes, un des gros postes de consommation. Ce retraité conserve même l'eau de la douche sans savon pour la verser dans son potager. Pour arroser, Daniel complète aussi avec l'eau de pluie, récupérée dans une cuve. Pour faire des économies encore plus importantes, une solution radicale, mettre du gazon synthétique et planter tous les arbres dans des pots. "Quand il y a suffisamment d'eau, je le vois, j'arrose plus pendant dix jours", raconte Daniel. Bonne nouvelle pour les plantes et les habitants, la pluie devrait enfin tomber ce mardi après-midi. TF1 | Reportage A. Erhel, C. Arrigoni