Manque d’eau : un village du Var ravitaillé par camion-citerne

Ce réservoir est à sec, il doit être rempli plusieurs fois par jour par des camions-citernes. Il faut savoir que 400 foyers dépendent de l’eau de ce réservoir, mais les trois forages qui l’alimentent sont au plus bas. "Dans un forage, lorsqu’on arrive à un certain niveau, on commence à pomper de l'eau de moins bonne qualité", explique le directeur de Régie Intercommunale des Eaux du Pays de Fayence. Pour l’instant, seul le Nord de la commune est touché à ce point. Toutefois, la situation inquiète dans tout le village, qui restreint sa consommation. "C’est un peu inquiétant quand même, parce qu’on voit que les rivières sont à sec. Donc, ça fait un peu peur", révèle une habitante. Une rivière en bas du village en est d'ailleurs l'exemple flagrante. Avec les fortes chaleurs estivales, cela ne devrait pas s’arranger. La municipalité s'organise déjà pour que tout le monde puisse boire cet été. La livraison des bouteilles d’eau devrait commencer dès le 15 juin. La météo annonce 33 degrés à Seillans pour demain après-midi. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde