Mantes-la-Jolie : la vidéo de l'interpellation collective de lycéens fait polémique

Après des manifestations très violentes, des élèves ont été interpellés devant le lycée Saint-Exupéry. Une vidéo des interpellations, qui circule depuis le 6 décembre 2018 sur la toile, fait polémique. On y voit une dizaine de lycéens, genoux à terre, les mains dans le dos ou sur la tête, regroupés dans un jardin. Alors que parents et enseignants s'insurgent de cette scène, le ministre de l'Education nationale, lui, appelle à une analyse prudente des faits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.