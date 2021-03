MaPrimeRenov' : des couacs aux lourdes conséquences dans le versement des aides

MaPrimeRenov' permet de financer des travaux de rénovation thermique dans nos logements. Le dispositif, qui a été lancé il y a un an, connaît un gros succès. Mais des retards de versement de la prime existent. Des propriétaires se retrouvent en grande difficulté. A L'Absie (Deux-Sèvres), Claudette Pecile apprécie sa nouvelle chaudière à granulés. Grâce à la prime rénovation de l'Etat, elle vient de remplacer son installation en fioul, gourmande en énergie. En octobre dernier, la retraitée a effectué des démarches. Le gouvernement lui a accordé une prime de plus de 8 000 euros. Pour compléter la somme, Claudette Pecile a emprunté près de 20 000 euros et espère rapidement rembourser son crédit. Sauf que la prime n'est toujours pas versée. Le seul moyen de toucher la somme est d'envoyer tous les justificatifs de travaux sur la plateforme MaPrimeRenov'. Depuis trois mois, malgré ses tentatives répétées, le site ne prend pas en compte ses factures ou l'attestation de l'installateur. Rien ne fonctionne. Pourtant, la retraitée doit finaliser son dossier avant octobre prochain, car elle risque de perdre le bénéfice de ce coup de pouce.