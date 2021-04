MaPrimeRénov' : des particuliers victimes d'abus

Chez Kleber Ragois, la chaudière à gaz est toute neuve. Pourtant, elle est incapable de chauffer les radiateurs de la maison. L'installation fuit de toute part. Des boîtes de conserve récupèrent l'eau qui s'échappe de certaines soudures. "On leur a demandé de faire quelque chose de propre et que ça marche au moins. Pas avec des fuites. Il y a trois mois qu'on est comme ça", se plaint Kleber. L'installation a coûté près de 12 000 euros. L'entreprise leur promet une aide de l'Etat de 3 500 euros. Mais elle a fait la demande après le démarrage des travaux. Conséquence : le couple n'y a pas droit. Les malfaçons dans l'installation ne surprennent pas vraiment Michel Peyrat, vice-président de l'association Consommation logement et cadre de vie (CLCV). Subventionnée par l'État, la rénovation énergétique est devenue un marché très convoité. "Ces entreprises s'inventent des métiers alors qu'elles ne sont pas du tout compétentes. Les personnes âgées sont plutôt la cible", explique-t-il. De l'incompétence qui frise même l'escroquerie dans certains cas.