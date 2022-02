MaPrimeRénov' : les remboursements se font attendre

Tout avait bien commencé pour Erwan Revolt, habitant de Saint-Armel (Ille-et-Vilaine). Il y a deux ans, il décide de changer le vieux chauffage de la maison familiale. Jusqu’ici, tout fonctionnait au fioul. Le coût total avec installation vaut 15 500 euros. C’est un investissement d’autant plus rentable qu’Erwan ne sort rien de sa poche, grâce notamment à la Prime Rénov versée par l’État. Pour le moment, Erwan n’a toujours pas vu la couleur de cet argent, malgré une centaine de relances auprès de l’Agence nationale de l’habitat. Heureusement pour lui, la société qui a installé la chaudière ne lui réclame pas ses 10 000 euros. Mais du coup, c’est elle qui se retrouve en difficulté, car le cas est loin d’être isolé. Nous avons contacté l’Agence nationale de l’habitat, et elle estime à 3 000, le nombre de dossiers encore bloqués. Malgré leur validation, un travail de fourmis va être mené, selon l’organisme public. Ce dernier a reçu en un an un million de demandes de Prime Renov. TF1 | reportage P. Courrieu, M. Monnier, X. Baumel,