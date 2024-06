Maraîchers : un temps pourri

Les bottes de Philippe Royer s'enfoncent dans un sol gorgé d'eau. C'est le résultat de journées de pluie à répétition, des conditions anormales pour un mois de mai. "Depuis l'automne 2023, on est vraiment sur des cumuls de précipitations exceptionnelles". Il est tombé ici près de 100 millimètres de pluie, soit 40 millimètres de plus que la moyenne. Cette météo maussade a des conséquences pour l'agriculteur. Il ne peut toujours pas semer son maïs, avec plus d'un mois de retard. La plante va se développer au mauvais moment. "La floraison et le remplissage du grain se feront dans des périodes au-delà du 15 août, où on a déjà des jours en décroissance. Et on est plus sur des températures idéales pour la production de maïs", se plaint-il. Quant à ses vaches laitières, elles sortent moins pour pâturer. Il est obligé d'acheter du fourrage pour les nourrir, un coût supplémentaire. La pluie devrait cesser dès mardi prochain pour plusieurs jours. Un espoir pour tous les agriculteurs. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier