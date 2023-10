Marais de Santona : le sanctuaire des oiseaux migrateurs

Dans le nord de l’Espagne existe un immense parc national protégé. Les marais de Santona sont un refuge pour des dizaines de variétés d’oiseaux, mais la région a aussi une autre spécialité. Vu du ciel, c'est une toile abstraite aux couleurs et aux formes irréelles, un décor façonné par les marais. "C’est à marée basse que les oiseaux viennent se nourrir. Ici, c’est un peu leur garde-manger", explique Alfonso Martinez Pla, photographe. Un environnement très spécifique et très variable, la marée est un mélange d’eau douce et d’eau salée. Mais attention, car le niveau de l’eau change rapidement. À quelques encablures se trouve Santona, une ville qui vit au rythme des marais et des sirènes de son port. Ces dernières annoncent le retour des bateaux de pêche. "À Santona, une personne sur deux vits de la mer, que ce soit sur les bateaux, dans les conserveries ou au port", affirme Manuel Haro, capitaine du Padre Joaquin. Les anchois font la renommée de toute la région. Une cinquantaine de conserveries s'est spécialisée dans la préparation de l’anchois de Santona. C’est un travail artisanal réalisé par les femmes de la région. Les richesses de la côte cantabrique ont attiré les navigateurs de toute l’Europe. Et quand la mer vient envahir les marécages, Santona est comme un miroir d’eau et de lumière, une dernière toile de maître au soleil couchant. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque