Marais poitevin, la bulle de fraîcheur

C’est un petit voyage au cœur de la nature et de son calme. En ce mois d’août, le Marais poitevin reste une bulle de fraîcheur pour tous ceux qui s’y aventurent. "Un bien fou, parce que dans le Var en ce moment, on cuit", lance une touriste. "Il a été entièrement façonné à la main de l’homme, à l’aide de pelles et de pioches uniquement", rajoute Lucas Pouvreau, batelier. Ce couple a décidé d’être guidé par ce dernier, qui est un enfant du pays. À Coulon (Deux-Sèvres), le marais mouillé n’échappe pas à la sécheresse, mais pas encore de quoi s’inquiéter. Après la journée chaude de ce mercredi, la deuxième zone humide de l’Hexagone est un refuge pour de nombreux touristes. "On passe un bon moment" ; "J’espère photographier la quiétude du lieu et puis des endroits un peu sauvages, mais pour l’instant, on voit pas mal de bateaux quand même", confient certains. Jérôme, pour sa part, est venu pêcher sur les berges à l’aube. Sur ces sentiers de randonnée et de vélos, ces Normands ont un terrain de jeu à eux et ils comptent bien en profiter. Une balade au fil de l’eau et de ces milliers de canaux où on a toute la place pour s’amuser. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon