Marc Fichel, vendeur de patates à Rungis… et chanteur

Le jour est loin d’être levé. Marc Fichel est debout depuis trois heures du matin. Ces nuits, le chanteur les passe à Rungis. Il est chargé de vendre des légumes à des pays étrangers. Un mode de vie à contre-courant et un sourire ainsi qu’une gouaille qui ne le quittent jamais. "La fatigue, on ne la sent plus quand on est passionné. J’aime ce que je vends et je ne pourrais pas vendre des meubles", confie-t-il. Marc Fichel mène une double vie. Le jour, il compose des albums financés en grande partie par ses collègues de Rungis, séduits par sa musique. Ils sont choisis de devenir ses mécènes. « C’est une musique sympathique et agréable" ; "Marc, c’est une fierté pour nous", lancent certains. Sa première chanson, il leur a dédié. Marc Fichel est un autodidacte. Il ne sait pas lire la musique et compose tous ses morceaux à l’oreille. Ses parents, dentistes de profession, souhaitaient qu’il fasse des études sérieuses. Il joue le jeu, mais à près de 50 ans, il veut se consacrer à sa passion. Ces concerts affichent complet. Son aventure ne fait que commencer. TF1 | Reportage C. Casanova, P. Lormant