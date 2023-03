Marcel Amont, 70 ans de chansons et de bonne humeur

Avec la chanson fétiche "Bleu, blanc blond", il avait fêté ses 90 ans à l'Alhambra, à Paris. Après 70 ans de carrière, Marcel Amont continuait de chanter sur scène. Ses débuts dans les années 50 se font dans les cabarets parisiens contre l'avis de ses parents, bergers dans le Béarn (Pyrénées-Atlantiques). "Je m'inscris dans une tradition. Il serait peut-être dommage que tout un pan de la chanson française traditionnelle disparaisse", a-t-il confié de son vivant. Sa chanson "Le Mexicain", signée Charles Aznavour, restera son plus gros succès. Et dans les années 2000, il retrouve son copain de toujours. Et quand ça n'allait pas, cet amoureux de la nature savait prendre de la distance dans son jardin. Gourmand, il savait profiter de la vie. C'est un grand-maître du "music-hall" qui vient de nous quitter. TF1 | Reportage J. Chubilleau, C. Marchand, I. Buisson