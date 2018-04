Marcel Amont est de retour

Le chanteur Marcel Amont a commencé sa carrière en 1951. A 70 ans de métier et âgé de 89 ans, il remonte sur scène pour raconter sa famille, ses débuts difficiles et ses succès. L'artiste enregistre également un album de duos avec ses amis Aznavour, Souchon, Cabrel ou Maxime Le Forestier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.