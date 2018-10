Marcel Amont sort un nouvel album

Décidément, il n'est pas prêt de prendre sa retraite à presque 90 ans. Marcel Amont nous étonne depuis plus de 60 ans. D'ailleurs, il sort un nouvel album composé de nouvelles chansons et de reprises dans lequel il chante en duo avec de grands chanteurs comme Maxime Le Forestier, Alain Souchon ou encore Charles Aznavour, pour lequel il avait une affection particulière. "Il avait écrit pour l'inconnu que j'étais, quand j'avais débarqué de Bordeaux dans mes sabots pleins de paille en 1951. Et c'est ce que j'ai apprécié", confie-t-il. Découvrez quelques extraits de chansons en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.