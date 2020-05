Marcel Benezet : "On sent comme une attente importante de retrouver ce lien social que sont nos établissements"

Les professionnels de la restauration sont globalement satisfaits des annonces d'Edouard Philippe. Après presque 80 jours d'inactivité, les cafés et restaurants pourront enfin revoir leurs clients. Marcel Benezet, président de la branche des cafés, bars et brasseries de l'organisation GNI-HCR, affirme pourtant que "la gestion sera très compliquée et onéreuse". Selon lui, certains ne pourront pas rouvrir et rajoute même que "30 % des établissements français vont passer à la trappe". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.