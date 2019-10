Marcel Meys, le nouveau doyen des Français

Âgé de 110 ans, Marcel Meys vit toujours seul chez lui, à Saint-Romain-en-Gal. C'est le nouveau doyen des Français. Son indépendance est sa plus grande force. Il bénéficie bien sûr de quelques aides, mais n'a pas l'intention de quitter sa maison. Né en juillet 1909, Marcel a connu les plus grands événements de l'histoire du pays du XXème siècle. Quel est le secret de sa longévité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.