Marchand ambulant, un métier libre et sans charge

Si les magasins ferment dans les centres-villes, les marchands ambulants s'y installent. Ils utilisent leur caravane ou leur estafette pour faire commerce. On compte 150 000 marchands ambulants dans le pays. Ils ont l'avantage de ne pas payer de loyer ni de charges. Marion Rivier, fleuriste ambulant fleuriste, par exemple, ne paie que 25 euros mensuellement. Découvrez la vie de nomade des marchands ambulants en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.