Marche arrière sur les ZFE ?

À Montpellier (Hérault), aucun panneau pour annoncer que l'on est dans une ZFE (zone à faibles émissions). Pourtant, les véhicules les plus polluants ne peuvent déjà plus circuler depuis le 1er janvier. Ils pourront être verbalisés à partir du mois d'août. C'est le cas de cette voiture diesel de 1999, classée Crit'Air 5. Chaque année, jusqu'en 2025, de nouvelles catégories de véhicule ne pourront plus rouler. Les automobilistes s'inquiètent, ils ont peu de temps pour trouver des solutions. Pour les commerçants, c'est un coup dur. Alexia Fedidah, coiffeuse, se plaint d'avoir déjà perdu 10% de sa clientèle. Pour Sandrine Simak, chocolatière, la mise en place de la ZFE est trop rapide. Sylvain Carrière, député (LFI) de l'Hérault, demande quant à lui la suspension de la ZFE. "On a mis la charrue avant les bœufs. Et nous, ce qu'on demande, c'est de conditionner ces ZFE aux transports en commun", explique-t-il. Aujourd'hui, un rapport sénatorial va dans ce sens et préconise un assoupissement du calendrier. TF1 | Reportage A. Erhel, A. Guiraud, M. Desmoulins