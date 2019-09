Marché aux bestiaux de Laissac : au cœur de la vente des vaches Aubrac

Les vaches sont laissées en semi-liberté toute la saison estivale avec leurs veaux au cœur de l'Aubrac. C'est le deuxième été où les troupeaux subissent la sécheresse. Toutefois, la race Aubrac est une costaude. Même si elles ne mangent presque rien, les vaches gardent la ligne. En effet, ce sont des bêtes rustiques et goûteuses qui ont fait la renommée du marché de Laissac, où les acheteurs viennent de tout le pays pour négocier. Si certains discutent les prix en euro, d'autres utilisent toujours le franc. Des centaines de bêtes changent de camion en une heure à peine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.