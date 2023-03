Marché aux bestiaux de Laissac, une institution incontournable

Le mardi à Laissac, c'est jour de marché. Au petit matin, les plus courageux s'installent sur la place de l'église. Il fait encore nuit noire. Du côté du Foirail, le réveil se fait en douceur. Les premiers camions s'approchent de la grande halle encore déserte. C'est l'autre marché de Laissac qui se prépare. En quelques minutes, plus de 800 bêtes vont prendre place dans les boxes. Des aubracs, des salers, des limousines... c'est un jeu de barrières qui s'ouvrent, qui se ferment, qui claquent. Après l'installation des animaux, il faut se réchauffer et il faudra plus qu'un petit-déjeuner. Tout le monde se retrouve au café du Foirail. Certains sont sur le pont depuis minuit. Il est sept heures alors dans l'assiette, il faut du consistant. Pour les fidèles du marché de Laissac, le "petit-déjeuner à la fourchette" compte presque autant que les affaires qui vont se nouer tout à l'heure. Dans un instant, le café se videra, tous iront au Foirail qui accueille chaque semaine le premier marché aux bestiaux de l'Hexagone. On y vend des bêtes depuis 1422. C'est la renommée du village. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe, M. Larradet