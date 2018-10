Le marché aux cèpes à Villefranche-du-Périgord est enfin ouvert

La cloche a retenti, le marché aux cèpes est officiellement ouvert. Pour les amateurs de champignons de Villefranche-du-Périgord, ce moment, ils l'ont attendu depuis longtemps. Faute de champignons, le marché aux cèpes ne pouvait se faire que cette année 2018. À 15 euros le kilo et 30 euros le cageot, les cèpes sont vendus comme des petits pains et le stock est déjà écoulé en à peine une heure. À cette vitesse, les prix ne se négocient pas. Aussitôt achetés, Monique rentre directement pour les cuisiner. Petite astuce pour garder le goût, se contenter de les gratter pour les nettoyer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.