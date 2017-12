Le marché aux fleurs du cours Saleya renouvelle ses tendances

Les fleurs ont toujours joué un rôle important sur les tables de Noël. Au cours Saleya, le célèbre marché aux fleurs niçois représente tout un symbole. Toutes les variétés y sont présentes cette année, de quoi composer de jolis de bouquets qui vont apporter de la chaleur et du soleil dans la maison. Entre les différentes couleurs et parfums, les clients y trouvent leur bonheur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.