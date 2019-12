Marché aux fleurs d'Aalsmeer : les secrets d'un succès mondial

Huit sur dix des fleurs vendues chez les fleuristes proviennent principalement des Pays-Bas. D'ailleurs, le plus grand marché aux fleurs du monde est celui d'Aalsmeer, près d'Amsterdam. Son secret : une production industrielle pour toutes les variétés. Des acheteurs du monde entier y négocient les meilleurs prix, tout en scrutant la qualité des produits à la loupe. Tulipe, rose, lys oriental... les achats se font au jour le jour pour une meilleure garantie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.