Marche contre l'antisémitisme : où est la place du chef de l'État ?

La manifestation contre l’antisémitisme est très importante pour la république. C’est l’ensemble de nos concitoyens qui sont appelés par la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et par le président du Sénat pour venir manifester à 15 heures aux Invalides. Le président de la République, lui, a envoyé une lettre ce dimanche matin à l’ensemble de nos concitoyens en disant, évidemment, qu’il soutenait cette grande manifestation. D’ailleurs, la Première ministre sera là, avec l’ensemble du gouvernement. Le président du Groupe Renaissance soutient que nous devons tous nous réunir pour lutter contre l’antisémitisme. Ces actes de plus en plus nombreux doivent être arrêtés, doivent être stoppés. Même le Rassemblement National a tenu à participer au cortège. L’ensemble des concitoyens sont appelés aujourd’hui aux Invalides ou partout dans le pays pour venir manifester. C’est un signal important qui est envoyé à la république et contre l’antisémitisme. TF1 | Duplex Sylvain Maillard