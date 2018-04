Le marché d'Île-Rousse, un lieu atypique et convivial

Situé en plein centre ville, le marché d'Île-Rousse fait la fierté de la Corse par les produits exposés, mais aussi par la dynamique conviviale qui s'y opère. En lice pour le concours du plus beau marché de France, ce marché aux 21 colonnes est réputé pour la fraîcheur de ses fruits de mer, la qualité de ses produits locaux et le caractère antique des lieux. Ce marché est donc le rendez-vous des producteurs de la région, pour le grand bonheur des consommateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.