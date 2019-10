Marché d'automne : les légumes d'hiver ont la cote à Cysoing

Les variétés de légumes d'hiver égaient les étals de leurs belles couleurs vives. Le potiron, le poireau, le chou, ou encore la carotte, sont les stars du moment. Sur le marché de Cysoing, douceur et réconfort sont les seuls mots d'ordre au vu du froid qui s'est installé dans la région. D'ailleurs, la soupe fait l'unanimité. Les clients prennent le temps de bien choisir les produits de saison pour réussir leurs recettes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.