Le marché de Brive-la-Gaillarde, un lieu sacré où il fait bon de faire ses courses

En Corrèze, sous la halle Georges Brassens, le marché de Brive-la-Gaillarde est le rendez-vous des amateurs de fruits et légumes de saison, de produits frais de la ferme et de spécialités locales. Ce marché du samedi matin représente effectivement la vitrine du savoir-faire local où l'authenticité et la variété sont les mots d'ordre. Egalement en lice pour le concours du plus beau marché de France, cette halle permet aussi aux producteurs et aux consommateurs de passer des moments conviviaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.