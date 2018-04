Le marché de Châtillon-sur-Chalaronne, une cathédrale de produits du terroir

Le vote pour votre plus beau marché continue. Celui de Châtillon-sur-Chalaronne en Rhône-Alpes, présente des particularités qui font la fierté des marchands et des clients. André nous présente ses cocos, des coqs Brahma aux mensurations impressionnantes, qui se pavanent au son d'une orgue de barbarie. Mais les vedettes sont aussi les halles qui ont l'allure d'une cathédrale. Depuis six siècles, ce sont du pain, du fromage, de la charcuterie et des volailles vivantes qui y sont vendus. Mais les Halles de Châtillon, c'est aussi le lieu idéal pour discuter et pour se détendre autour d'un verre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.