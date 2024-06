Marché de Louhans : la chasse aux volailles

Au marché de Louhans (Saône-et-Loire), on ne vient pas acheter des œufs, mais des poules pondeuses. Tous les lundis, cet éleveur en vend 150 à 40 euros l’unité. Depuis le Moyen Âge, le marché de Louhans est réputé pour ses volailles. Il attire au plus fort de la saison près de dix fois sa population. Elle passe ainsi de 6 500 à 50 000 habitants. Après avoir parcouru les 280 stands du marché, il est presque interdit de repartir sans être passé à table. Et comme le dit cette cliente, le marché à Louhans, c’est la tête de veau. En cuisine, tout est prêt pour assurer les quelque 150 couverts, du petit-déjeuner au déjeuner. Au marché, un petit stand se fait discret, mais est dévalisé tous les lundis. Aujourd’hui, la corniotte d’Aymeric Gambey sert surtout à régaler les gourmands, de quoi ne jamais rester sur sa faim. Le marché de Louhans fait depuis 755 ans la fierté de toute une région. TF1 | Reportage L. Jeanson, G. Martin