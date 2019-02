Marché de la Madeleine : les fruits et légumes aux couleurs éclatantes font leur retour

Pour la semaine du 18 février 2019 dans le Nord, les températures, étonnamment élevées, atteignent les 15°C. A la Madeleine, le printemps pointe son nez. Bercés par le soleil, les fruits et légumes riches en couleurs comme les poivrons et les courgettes sont déjà de retour sur les étals. Les premières fraises du Maroc, quant à elles, sont vendues à trois euros les deux barquettes. Et dans le stand fleurs règne un parfum de printemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.