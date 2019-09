Marché de Montbrison : la fréquentation a augmenté de 30%

Montbrison, qui se trouve dans la Loire, a gagné au concours du Plus beau marché 2019. Depuis sa victoire, il a vu sa fréquentation augmenter de 30%. De plus en plus de visiteurs s'y rendent, notamment pour voir le marché et goûter à la fourme, le fromage qui est son emblème. Face à cet engouement, le marché de Montbrison pourrait s'agrandir avec la création d'une trentaine de places supplémentaires. En attendant, le marché savoure avec délice son succès. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.