Le marché de Noël de Besançon, un lieu où se rencontrent convivialité et partage

Avec 50 petits cabanons, le marché de Noël de Besançon en Franche-Comté met en avant son savoir-faire jurassien. On y trouve, par exemple, des jouets artisanaux confectionnés à partir des bois de la région. Les visiteurs peuvent également y admirer des santons en terre cuite. Le marché permet entre autres de faire des rencontres et de partager un moment chaleureux autour des saveurs régionales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.