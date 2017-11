Le marché de Noël de Colmar fascine toujours autant

Chaque année, le marché de Noël de Colmar rassemble de nombreuses personnes. Ces dernières sont venues pour s'égarer volontairement et s'émerveiller dans les différents chalets. Les artisans venus d'Alsace proposent des objets et des décorations locales. Sur place, on a ressenti un mélange parfait entre convivialité, intimité et authenticité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.