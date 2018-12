Le marché de Noël de Strasbourg a rouvert dans la matinée du 14 décembre 2018

C'est dans la matinée du 14 décembre 2018 que les marchés de Noël historiques de Strasbourg ont rouvert leurs portes. L'attentat survenu dans la ville le 11 décembre ne semble pas avoir découragé les touristes. "La vie continue", a énoncé un visiteur. Avec une sécurité renforcée, Strasbourgeois et touristes sont venus nombreux dès l'ouverture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.