Marché de Noël de Strasbourg : le grand sapin a été coupé dans une forêt du Bas-Rhin

Le grand sapin qui va scintiller sur la place Kléber de Strasbourg pendant les fêtes a été coupé ce 21 octobre 2019. Il a été choisi parmi des centaines pour ses mensurations et sa forme parfaite. Il mesure une trentaine de mètres de hauteur et pèse dix tonnes pour un âge d'environ 80 ans. Il a d'abord été attaché à son sommet avec une sangle puis maintenu par une grue pour être ensuite tronçonné à sa base. Son transport est délicat puisqu'il faut préserver l'arbre et ses branches. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.