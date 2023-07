Marché de producteurs : le bon goût des vacances

Un instant gourmand en toute simplicité, les marchés de producteurs riment souvent avec saveur. Ces marchands ont été rigoureusement sélectionnés par l'archange d'agriculture. Il n'y a aucun revendeur, tout vient des environs. Du poulet, des légumes frais ou saisis à la plancha, même les pâtes et les frites sont d'ici. Touristes et locaux se régalent. Tous ont l'impression de faire une bonne action. Bien sûr, dans ces marchés de pays, l'addition est un peu plus salée que dans les magasins. Comptez deux euros la brochette de poulet, 3,55 euros le pavé de chèvre et sept euros pour une portion de porc noir. En transformant eux-mêmes leurs productions, en se rendant l'été sur ces marchés gourmands, les agriculteurs augmentent leurs bénéfices. Il y a l'aspect financier, et l'envie également de se faire connaître. C'est une dégustation sur la place du village dans une ambiance festive. À Sorèze (Tarn), ce Marché de Pays existe depuis une dizaine d'années et chacun y trouve son plaisir. TF1 | Reportage E. Mislanghe, M. Larradet