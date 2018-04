Le marché de Saint-Lô, un lieu convivial et chaleureux

Cap sur la Normandie pour vous faire découvrir un autre candidat au titre du plus beau marché de France. À Saint-Lô, le marché est devenu un véritable lieu convivial où se rencontrent marchands et visiteurs. Plus de 5 000 personnes y font leurs courses chaque semaine. Les produits du terroir y sont toujours à l'honneur. Des notes de musique s'invitent également sur le marché pour accueillir chaleureusement les passants. Flyers, badges, affiches...chaque commerçant y met du sien pour faire gagner son marché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.